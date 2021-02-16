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В ЛНР заявили, что процесс обмена пленными заблокирован по вине Киева

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Участники гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе в ходе очередного заседания в формате видеоконференции во вторник не смогли договориться об одновременном открытии пунктов пропуска через линию соприкосновения в районе населенных пунктов Счастье и Золотое, сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева; она также обвинила Киев в блокировке процесса обмена пленными.

"Сегодня мы услышали то, что украинская сторона не готова к одновременному открытию пунктов пропуска", - сообщила Кобцева журналистам, комментируя итоги заседания подгруппы.

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Она отметила, что в ходе переговоров подгруппы ЛНР заявила о готовности во вторник открыть пункты пропуска в районе Счастья "при условии, что на Счастье и Луганск идет гуманитарный конвой и гражданский транспорт, а на Золотом следует гражданский транспорт и Украина обеспечивает гражданских лиц автобусом для передвижения в "серой" зоне". "Но готовность со стороны Украины не прозвучала ... По факту украинская сторона не готова принимать решения и делать шаги для того, чтобы пункты пропуска были открыты", - заявила представитель ЛНР.

Процесс взаимного освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, также заблокирован из-за позиции Украины, сказала Кобцева.

"На сегодняшний день можно в этом вопросе официально заявить, что процесс освобождения людей заблокирован по вине украинской стороны", - заявила Кобцева.

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Она отметила, что украинские представители в ходе видеоконференции пытались "уйти от ранее подписанных обязательств в части процессуальной очистки (лиц, участвующих в обмене пленными между Киевом и Донбассом - ИФ)".

По ее словам, обмены пленными в Донбассе в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись при подписании сторонами обязательств завершить процессуальную очистку участвующих в обмене лиц и снять с них все обвинения. "Но Украина сегодня высказала претензии, ссылаясь на гуманитарное право, что это неправомерно, это не гуманитарно - удерживать людей в тюрьмах и увязывать освобождение людей с процессуальной очисткой", - сказала представитель ЛНР.

"То есть сегодня, можно сказать другими словами, Украина заявила о неготовности выполнять ранее подписанные ее же представителями в частности, господином (экс-председателем украинской делегации в ТКГ Леонидом - ИФ) Кучмой обязательства по взаимному освобождению людей", - добавила Кобцева.

"Луганская и Донецкая народные республики в этом вопросе выполнили свои обязательства в полном объеме. Если бы украинская сторона выполняла все то, под чем подписались их представители, процесс освобождения людей не был бы заблокирован", - подчеркнула она.

ЛНР Ольга Кобцева Донбасс Украина

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