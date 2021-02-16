СБУ заподозрила украинского оппозиционного политика в госизмене

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины объявила блогеру, лидеру "Партии Шария" Анатолию Шарию о подозрении в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Как сообщает пресс-центр СБУ, у ведомства есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям УК Украины - ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

"В частности, что касается последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.

Так, установлено, что с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий помогал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, он "занимался дискредитацией госполитики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Донбассе для обострения и дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов".

В СБУ подчеркнули, что указанные противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ: "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и другие. Следствие также приняло во внимание неоднократные обращения граждан и организаций "о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов" в Интернете и выступлений в российских СМИ, добавили в ведомстве.

В настоящее время, как сообщается, продолжаются следственные действия и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.

Кто такой Анатолий Шарий

42-летний Анатолий Шарий - украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен, председатель политической партии "Партия Шария" (с июня 2019 года). Шарий известен своей критикой украинских СМИ и власти, а его партия официально позиционируется как либертарианская.

Согласно результатам опроса о доверии украинским политикам, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля, Шарию доверяют 10,9% респондентов (не доверяют - 2,5%, затрудняются ответить - 6,1%, не знают - 53,6%).