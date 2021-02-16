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В Еврокомиссии призвали разделять обсуждение паспортов вакцинации и дебаты о правах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер призвал не смешивать изучение технической стороны возможного будущего сертификата о вакцинации против COVID-19 с политическими дебатами о правах, связанных с таким документом.

"Мы всегда говорили, что есть определенное количество условий, с которыми должны считаться государства-члены ЕС в рамках этих дебатов. В частности, что касается возможности всего населения в целом иметь доступ к вакцинам, чтобы не создавать ситуацию с дискриминацией между теми, кто имеет такой доступ, и теми, кто его не имеет", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

С другой стороны, по его словам, речь идет о вопросах технического характера, что касается того, работает или нет эта система "и есть ли реальное и надежное доказательство, что человек, предъявивший сертификат, действительно прошел вакцинацию".

"Наконец, речь о правах, которые должен или не должен предоставлять этот документ, чтобы не создавать дискриминации", - отметил Мамер.

Так, объяснил он, на данный момент выглядит контекст проходящих в ЕС дискуссий.

ЕС

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