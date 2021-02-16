Расширение газовой перемычки между Сербией и Венгрией отложили из-за угрозы санкций

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Расширение газотранспортной перемычки между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023-го. Об этом сообщает венгерский газотранспортный оператор FGSZ, публикуя соответствующее письмо энергетического регулятора MEKH.

В то же время первый этап создания между странами соединителя мощностью 6 млрд куб. м в год находится в процессе реализации и может быть завершен в срок, констатируется в письме MEKH. Этот проект предусматривает строительство 15 км линейной части. Газ по нему должен пойти с 1 октября 2021 года. Региональная венгерская пресса сообщила, что стройка магистрали диаметром 1200 мм стартовала в начале ноября.

Во время сбора заявок в рамках "открытого сезона" на дополнительные мощности в июле 2020 года Госдеп США выпустил новое санкционное заявление против российских экспортных газопроводов. Ввиду неопределенности, влияет ли угроза санкций на проект, газотранспортный оператор заморозил процедуру распределения мощностей.

15 июля 2020 года Государственный Департамент США выпустил новое разъяснение к разделу 232 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Этот закон предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.

Новое разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим с 15 июля 2020 года инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.