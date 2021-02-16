Аэропорт Катании приостановил работу после извержения вулкана Этна
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна, сообщает агентство АНСА.
Выброшенные в воздух облака пепла и дыма привели к тому, что аэропорт Катании приостановил прием и отправку авиарейсов.
Над вулканом видны большие клубы дыма, высота выбросов пепла превышает 1 км. При этом СМИ и пользователи соцсетей публикуют красивые фото и видеоролики, на которых виден извергающийся вулкан.
При этом итальянские вулканологи отмечают, что пока извержение не выглядит опасным для окрестных городов.
"По состоянию на данный момент - можно не волноваться и наслаждаться зрелищем", - сказал журналистам специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.
Этна - действующий вулкан на побережье Сицилии. На склонах вулкана расположено много кратеров, среди которых есть активные и неактивные.
Извержения - довольно частое явление для Этна. Так, вулкан уже извергался ранее в феврале.