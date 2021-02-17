Британский МИД призовет СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня для вакцинации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Британия в среду выступит с инициативой принятия резолюции, в которой СБ ООН призовет страны, вовлеченные в конфликты, договориться о прекращении огня, чтобы дать возможность осуществить вакцинацию населения от COVID-19, сообщают СМИ.

"У нас есть моральный долг действовать и стратегическая необходимость объединиться, чтобы победить этот вирус", - говорится в распространенном заявлении Рааба, который будет председательствовать на виртуальном заседании Совбеза в среду.

На нем будет обсуждаться угроза, стоящая перед более чем 160 млн человек, живущих в районах нестабильности и конфликтов, таких, как Йемен, Южный Судан, Сомали и Эфиопия.

Рааб намерен также призывать членов ООН объединиться для обеспечения справедливого доступа к вакцинам, предупредив, что новые варианты вируса будут распространяться в тех местах, где люди не были вакцинированы, потенциально угрожая остальному миру новыми волнами инфекции.

Как сообщают СМИ, ожидается, что Мексика также выразит озабоченность по поводу неравного доступа к вакцинам во всем мире.