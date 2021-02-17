Узбекистан сертифицировал вакцину "Спутник V"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Узбекистане одобрена сертификация вакцины российской вакцины "Спутник V" от коронавируса и дано разрешение на ее массовое применение, сообщает в среду республиканская спецкомиссия по борьбе с COVID-19.

"На заседании республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассмотрены итоги результатов третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", представленные российской стороной. На этом основании одобрена ее сертификация и дано разрешение к ее массовому применению", говорится в сообщении.

По данным спецкомиссии, в настоящий момент принимаются меры по закупке 1 млн доз этой вакцины.

Санэпидслужба страны сообщила, что вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе и, в первую очередь тех, кто подвержен заражению. В частности, лиц старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, медицинских работников, сотрудников детских садов, школ и высших учебных заведений. Во всех регионах Узбекистана уже создано 3 138 комнат вакцинации и 820 мобильных бригад.

По данным посольства РФ в Узбекистане, Россия поставит в республику 1 млн доз вакцины "Спутник V" для вакцинации трудовых мигрантов, в 2021 году ожидается подписание контракта на поставку в страну вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор").

В настоящее время Узбекистан планирует совместное производство рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, третья стадия испытаний которой проводится в стране с середины декабря 2020 года. Помимо этого, Узбекистан в рамках механизма COVAX ожидает поступление 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 100 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.