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Ирландский и американский поставщики фруктов объединятся для IPO

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ирландский поставщик овощей и фруктов Total Produce и американская Dole Food сообщили, что договорились о слиянии в компанию Dole, которая станет крупнейшим мировым представителем отрасли.

Акционерам Total Produce в объединенной компании будет принадлежать 82,5%, Castle & Cooke Inc., которой принадлежит мажоритарная доля в Dole Food, - 17,5%.

Выручка объединяющихся компаний по итогам 2020 года оценивается примерно в $9,7 млрд, EBITDA - в $379 млн. Общие активы компаний составляют около $4,5 млрд.

Штаб-квартира Dole будет расположена в Дублине. Головной офис компании в США будет находиться в городе Шарлотт в Северной Каролине.

Total Produce проведет делистинг своих акций с Дублинской (Euronext Dublin) и Лондонской (LSE) фондовых бирж.

Dole может привлечь $500-700 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций в Нью-Йорке. Ожидается, что после IPO доля Total Produce сократится приблизительно до 55%, Castle & Cooke - до 10%.

"Наше намерение провести листинг новой компании в США является важным следующим шагом для Dole. Объединенная компания станет крупнейшим мировым игроком с более чем 170-летней историей двух компаний в плодовоовощной отрасли, высоко диверсифицированным портфелем, устойчивой прибылью и сильными финансовыми показателями", - сказал председатель совета директоров Total Produce Карл Маккэнн.

Дедлайн закрытия сделки определит совет директоров Total Produce. Если этого не произойдет до 15 ноября 2021 года, Total Produce и Dole Food имеют право выйти из соглашения.

Total Produce приобрела 45% в Dole Food в 2018 году, оставшаяся доля принадлежит Castle & Cooke.

Акции Total Produce в среду подорожали на 23,3% на торгах в Лондоне.

Euronext Dublin LSE Total Produce Castle &Cooke Dole Food США Ирландия Шарлотт Дублин

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