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Британские и американские советники будут координировать действия в ряде стран

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в ходе беседы с британским коллегой Стивеном Лавгровом перед встречей G-7 обсудили Афганистан, Мьянму, Китай и Иран, сообщает Белый дом.

"Они согласились с необходимостью дальнейшей координации по общим приоритетам во внешней политике, включая Афганистан, Бирму, Китай и Иран", - говорится в сообщении Белого дома.

Виртуальный саммит G7, организованный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, состоится 19 февраля и станет первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.

Великобритания США Китай Афганистан Мьянма Иран

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