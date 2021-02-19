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Япония выявила более 90 случаев заражения новым вариантом коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Японские органы здравоохранения обнаружили более 90 случаев заболевания с новым штаммом коронавируса COVID-19, сообщила в пятницу газета Mainichi.

О выявленном новом штамме говорится в отчете, подготовленном Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии. Считается, что этот вариант пришел из-за рубежа, но отличается от штаммов, ранее зафиксированных в Великобритании и Южной Африке, пишет издание.

По данным министерства здравоохранения Японии, с начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано более 400 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 7 194 смертельных исходов. Из всех заболевших у 151 пациента найдены штаммы вируса, выявленные ранее в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

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