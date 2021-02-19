Инструкторы ВМФ Великобритании проведут учения украинских военных моряков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Командование ВМС Украины обсудило с представителями штабов операции ORBITAL (Великобритания) предоставление инструкторской помощи и основные направления сотрудничества.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021", - сказано в сообщении на сайте командования.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы расширения инструкторской помощи для летного состава морской авиационной бригады в рамках военно-тренировочной миссии Великобритании на Украине ORBITAL.

Отдельно представителями штаба миссии было предложено проведение тренировок корабельно-катерного состава и досмотровых команд национального флота на кораблях Королевского ВМФ в 2021 году.

В командовании подчеркнули, что в 2021 году к тренировочной миссии Великобритании присоединятся Дания, Швеция, Канада, Литва, Латвия и Эстония.