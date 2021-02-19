Путин обсудил с Мадуро развитие стратегического партнерства

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Особое внимание, как сообщили в пресс-службе, уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале с.г. поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В Кремле также сообщили, что Мадуро проинформировал о ситуации в республике, "в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления".

"Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны", - отметили в пресс-службе.

При обсуждении двусторонней повестки дня "подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях", добавили в пресс-службе президента РФ.

1 февраля Мадуро сообщил в интервью в соцсетях, что в Венесуэле одобрили российскую вакцину "Спутник V" и что она безопасна и "во время испытаний в Венесуэле она показала эффективность в 100%".

Он рассчитывает и на вакцины из КНР, а также – на разрабатываемые на Кубе вакцины. "Скоро нам начнут поставлять вакцины", - заверил Мадуро. Он пояснил, что в феврале собирается начать кампанию по вакцинации населения. В апреле эта кампания, по его плану, ускорится и станет массовой.

Он также отметил, что у Венесуэлы "отличные отношения с РФ и КНР". "Мои отношения с лидерами этих стран - наилучшие", - заявил Мадуро. По его словам, он "уверен в полной поддержке властей России и Китая - в сфере экономики, энергетики, финансов".

13 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). А 14 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что венесуэльское правительство достигло соглашения с РФПИ о снабжении и производстве российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле.