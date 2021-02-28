В Барселоне протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Барселоне вечером в субботу в очередной раз прошли протесты с требованием освобождения рэпера Пабло Хаселя, в ходе беспорядков были задержаны более десяти человек, сообщает La Vanguardia.

По данным издания, поначалу марш проходил мирно. Три колонны протестующих из разных концов города собрались на одной из центральных площадей Барселоны - Plaza Universitat, откуда демонстранты продолжили движение вместе в районе Раваль, а затем на бульвар Рамбла. Вскоре начались беспорядки: участники акции стали жечь контейнеры для мусора, разбили окна в нескольких магазинах и банках, а также забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский фургон.

Сотрудники каталонской полиции Mossos d'Esquadra задержали десять человек, причастных к беспорядкам, еще трое были задержаны городской полицией Guardia Urbana за уничтожение киоска.

В других городах Каталонии тоже проходили акции протеста, но там, по сообщению издания, демонстрации в основном носили мирный характер.

Волнения в Барселоне начались после того, как 16 февраля в тюрьму на девять месяцев был заключен рэпер Хасель. Он был признан виновным из-за экстремистского содержания текстов его песен. В них также содержатся призывы к разжиганию ненависти и нападки на королевскую семью. Поклонники рэпера считают этот арест политически мотивированным и заявляют о нарушении принципов свободы слова.