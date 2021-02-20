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Столицу Индонезии затопило из-за муссона

Столицу Индонезии затопило из-за муссона
Фото: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столица Индонезии Джакарта с населением примерно 10 млн человек пострадала от затоплений, которые вызвал пришедший в этот регион муссон, сообщил в субботу телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

"Дождь прекратился, но Джакарте все еще приходится иметь дело с прибывающей из других мест водой. К счастью, это не навредит центру города, и когда вода спадет, люди смогут вернуться к своим делам", - заявил губернатор Джакарты Анис Басведан.

Спасателям пришлось эвакуировать более 1,3 тыс. человек из подтопленных южных и восточных районов города, где вода поднялась до отметки 1,8 м. В городе развернуты до двадцати эвакуационных центров. О жертвах стихии информации не поступало.

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По прогнозам синоптиков, самый сильный дождь в этот сезон может обрушиться на столичный регион в ближайшие дни. На следующей неделе там ожидаются проливные дожди, грозы и сильный ветер. Сезон дождей, как ожидается, продлится до конца февраля или начала марта.

Помимо этого, отмечает телеканал, Индонезия в настоящий момент переживает продолжающуюся эпидемию коронавируса COVID-19, от которой она страдает сильнее всех стран Юго-Восточной Азии, а также экономический спад.

Индонезия Джакарта

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