Новым послом Киргизии в РФ стала депутат парламента страны Самат

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил депутата парламента страны Гульнару-Клару Самат послом в России, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

"Жапаров подписал указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена послом Киргизии в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Самат - депутат парламента Киргизии от фракции "Ата-Мекен" (Отечество) с 2018 года. В 2007-2008 годы занимала должность главы ЦИК Киргизии.

Должность посла в России оставалась вакантной с октября прошлого года. 14 октября 2020 года экс-президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым был подписан указ об освобождении с должности Аликбека Джекшенкулова, назначенного послом в Москве в 2019 году, в связи "с утратой доверия".