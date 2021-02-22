Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:02Заразились
на 21.02В России 4 164 726+12 742В мире 111 073 864+348 840

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 22 февраля составило 111 млн 365 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 241, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 317,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 538 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 155.

Коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 февраля

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в Денвере

Лондон призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Украина ввела санкции против компании-владельца сети "Спортмастер"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Всем взрослым британцам предложат привиться от коронавируса

РФ впервые презентует за рубежом танк "Армата"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');