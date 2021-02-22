Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 22 февраля составило 111 млн 365 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 466 241, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 133 699 инфицированных COVID-19, зафиксировано 498 883 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 317,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 538 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 155.