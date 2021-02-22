Совет ЕС добавил 19 должностных лиц Венесуэлы в санкционный список

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС добавил 19 ведущих должностных лиц Венесуэлы в санкционный список за действия, подрывающие, по его мнению, демократию и верховенство права, или за серьезные нарушения прав человека.

"Лица, внесенные в список, несут ответственность, в частности, за подрыв избирательных прав оппозиции и демократического функционирования Национального собрания, а также за серьезные нарушения прав человека и ограничения основных свобод", - отмечается в коммюнике Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее Совет принял политическое решение о дополнительных адресных рестрикциях на фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после выборов в декабре 2020 года.

Общее число лиц, подпадающих под санкции, достигло 55 человек. В коммюнике оговаривается, что адресные меры не должны иметь неблагоприятных гуманитарных последствий для населения Венесуэлы, в противном случае их можно отменить.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на оружие и средства для внутренних репрессий, а также запреты на поездки в ЕС и замораживание европейских активов для включенных в список лиц.