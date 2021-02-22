McDonald's собралась достичь гендерного равенства в руководстве к 2030 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, анонсировала комплекс мер, направленных на расширение многообразия в компании в ближайшие пять лет.

К концу 2025 года McDonald's намерена увеличить долю женщин на должностях старших директоров или выше до 45%, сообщается в пресс-релизе компании. Это примерно на 8 процентных пунктов превышает показатель 2020 года.

McDonald's поставила перед собой цель достичь гендерного равенства на руководящих должностях к концу 2030 года.

Кроме того, компания рассчитывает довести долю руководителей в США из недостаточно представленных групп до 35% к концу 2025 года, что примерно на 6% выше показателя за 2020 год.

Начиная с 2021 года исполнительные вице-президенты компании будут получать вознаграждение за достижение этих "количественных показателей, связанных с управлением человеческим капиталом", отмечается в сообщении.

Котировки акций McDonald's меняются незначительно в ходе предварительных торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании за последний год сократилась на 0,6%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 8,6% за этот период.