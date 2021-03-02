Петербурженок оказалось на 5% больше, чем петербуржцев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В преддверии праздника 8 марта председатель комитета Петербурга по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что сейчас в городе живет больше 2,9 млн женщин, и это на 5% больше, чем мужчин.

Чиновник объявил, что в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, и добавил, что "хотелось бы, чтобы отношение к женщине было на самом высоком уровне". Он отметил, что "потенциал женщин очень высокий" и что "на их плечи возложены колоссальные проблемы", в частности, в 2020 году в особых условиях оказались женщины-медики.

Зампред городского комитета по культуре Федор Болтин отметил, что у культуры Петербурга женское лицо: "70% работников учреждений культуры - женщины".