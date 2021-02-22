Киев ввел санкции против украинской сети "Спортмастер" из-за Крыма

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", введены на основании информации о работе сети в Крыму, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении ведомства.

В Киеве продолжают считать вошедший в состав России Крым своей, но временной оккупированной территорией.

В СБУ отмечают, что МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования.

Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно указу, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, заявила ранее CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.