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Более 100 тыс. человек пришли проститься с умершим от COVID мэром Харькова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Харькове в среду днем похоронили городского голову Геннадия Кернеса, проститься с ним пришли более 100 тыс. человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", похороны состоялись на втором городском кладбище, где, в частности, похоронены один из лидеров Партии регионов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Евгений Кушнарев и экс-глава области Александр Масельский.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, проститься с Кернесом пришли порядка 110 тыс. человек. Внутрь Оперного театра, где проходила церемония прощания, заходили не все, некоторые оставляли цветы на улице. Когда гроб выносили из театра, люди выстроились в живой коридор и аплодисментами провожали Кернеса в последний путь.

Как сообщалось, харьковский мэр скончался в ночь на 17 декабря на 62-м году жизни в берлинской клинике Charite, где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. На местных выборах 25 октября он набрал 60,34% голосов избирателей.

Харьков Украина Геннадий Кернес Коронавирус

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