Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Последняя статуя генерала Франсиско Франко в Испании была убрана после того, как анклав Мелилья проголосовал за снос памятника фашистскому диктатору. Рабочие демонтировали статую, которая стояла у ворот города, сообщается на сайте BBC News.

Елена Фернандес Тревино, член Ассамблеи Мелильи, назвала демонтаж статуи Франко в анклаве "историческим днем". Только одна партия выступила против сноса статуи. Члены партии "Голос" выступали против его сноса, утверждая, что статуя, установленная в 1978 году, увековечивает роль Франко как командира Испанского легиона в Рифской войне, которую Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

В 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены.

Франко был похоронен в мавзолее под названием "Долина Павших", недалеко от Мадрида, рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны 1930-х годов. В 2019 году по решению испанских властей останки Франко были перезахоронены на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Потомки диктатора не смогли отстоять в суде право на сохранение первого захоронения.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.

Франсиско Франко Испания

Новости
Пандемия коронавируса

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

Более 48% взрослого населения Израиля привили 2 дозами COVID-вакцины

В Швеции собрались ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID

"Газпром" освободил Румынию от транзитных обязательств до 2023 года

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

США и Канада будут стремиться к нулевому уровню выбросов в 2050 году

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией

На Украине начал действовать адаптивный карантин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');