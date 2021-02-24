В Испании снесли последний памятник Франсиско Франко

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Последняя статуя генерала Франсиско Франко в Испании была убрана после того, как анклав Мелилья проголосовал за снос памятника фашистскому диктатору. Рабочие демонтировали статую, которая стояла у ворот города, сообщается на сайте BBC News.

Елена Фернандес Тревино, член Ассамблеи Мелильи, назвала демонтаж статуи Франко в анклаве "историческим днем". Только одна партия выступила против сноса статуи. Члены партии "Голос" выступали против его сноса, утверждая, что статуя, установленная в 1978 году, увековечивает роль Франко как командира Испанского легиона в Рифской войне, которую Испания вела в 1920-х годах против берберских племен в Марокко.

В 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены.

Франко был похоронен в мавзолее под названием "Долина Павших", недалеко от Мадрида, рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны 1930-х годов. В 2019 году по решению испанских властей останки Франко были перезахоронены на кладбище Мингоррубио в Мадриде. Потомки диктатора не смогли отстоять в суде право на сохранение первого захоронения.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.