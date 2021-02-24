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ОПЕК перенесла свой международный семинар на 2022 г. из-за пандемии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК перенесла свой 8-й международный семинар на 2022 год из-за пандемии COVID-19, говорится в сообщении картеля.

Семинар, первоначально запланированный на 16-17 июня 2021 года, теперь состоится 29-30 июня 2022 года в Императорском дворце Хофбург в Вене.

Пандемия коронавируса

"Отсрочка связана с тем, что ограничения на поездки остаются в силе во многих странах, а меры изоляции усложняют логистику планирования крупных международных мероприятий", - пишет ОПЕК.

"Международный семинар ОПЕК считается одним из главных событий в мировом энергетическом календаре, и решение отложить его было принято после очень тесных консультаций со многими заинтересованными сторонами, включая страны-члены ОПЕК. Хотя это было нелегкое решение, нашим главным приоритетом является безопасность и здоровье всех участников. Мы с нетерпением ждем возможности развить наши достижения и снова провести еще более успешный семинар в 2022 году. Мы благодарим дворец Хофбург, город Вену и правительство Австрии за их поддержку и гибкость в содействии этим изменениям", - приводятся в сообщении слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо.

Участниками семинара обычно являются министры стран-членов ОПЕК, стран не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи, а также других нефтедобывающих стран, руководители международных организаций, руководители национальных и международных нефтяных компаний наряду с учеными, аналитиками, экспертами в области энергетики и журналистами специализированных СМИ.

ОПЕК проводит семинары с 1969 года, и первый из нынешней серии международных семинаров состоялся в 2001 году. В последующие десятилетия семинар ОПЕК увеличился в размерах, охватывая такие темы, как мировая экономика, глобальные финансы, сотрудничество в области энергетики и переходный период, устойчивое развитие и окружающая среда.

ОПЕК Коронавирус

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