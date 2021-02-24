В Грузии оппозиционеры приехали к тюрьме поддержать своего лидера Мелию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков оппозиционеров в среду на автомобилях прибыли из Тбилиси к тюрьме в городе Рустави, где содержится задержанный накануне председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

"Мы прибыли к тюрьме, чтобы поддержать Нику (Никанора Мелию). Очень скоро он выйдет на свободу. Оппозиция продолжит борьбу против нынешних властей в рамках Конституции и обязательно добьется назначения новых парламентских выборов", - заявил журналистам участник акции, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Оппозиционеры выкрикивали в мегафоны - "Ника, "Ника", а затем спели гимн Грузии, надеясь, что их лидер услышит это.

Накануне омбудсмен Грузии Нино Ломджария посетила Мелию в тюрьме и сообщила журналистам, что лидер оппозиции бодр и в тюрьме он находится в хороших условиях. "Единственное, на что жалуется Мелия, это отсутствие телевизора в камере. Администрация тюрьмы готова решить этот вопрос, если Мелия приобретет телевизор на свои средства в тюремном магазине", - сказала Ломджария.

Лидеры оппозиционных партий сообщили журналистам, что 26 февраля в Тбилиси состоится многотысячная манифестация с требованием освобождения Мелияи и назначения новых парламентских выборов.

Во вторник утром Мелия был задержан в офисе своей партии на основании решения суда. Он обвиняется в организации и участии в групповом насилии 20 июня 2019 года, когда несколько сот радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в здание парламента.

Арест Мелии вызвал резкую критику действующих властей Грузии со стороны США, Евросоюза и других государств.