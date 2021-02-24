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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
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Дания смягчит некоторые антикоронавирусные ограничения с 1 марта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Дании с 1 марта откроются магазины площадью менее 5 тыс. квадратных метров и школы в некоторых частях страны, сообщают в среду европейские СМИ.

Магазины, площадь которых - больше 5 тыс. кв. метров, пока останутся закрытыми.

Школьники, которые вернутся к учебе в традиционном режиме в начале марта, должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус, как минимум два раза в неделю. На улице люди смогут собираться группами до 25 человек. В правительстве Дании не исключают роста заражений после ослабления ограничений, но считают этот риск "просчитанным".

Всего в стране с начала пандемии выявили более 209 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались более 2,3 тыс. человек. В последнее время более половины случаев инфицирования, выявляемых в этой стране, произошли от нового штамма COVID-19, распространившегося в начале года в Европе.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Локдаун в Германии продлен до 7 марта. Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров. На фото: плюшевые игрушки в закрытом ресторане в центре Франкфурта. 20 февраля. Люди, одетые в защитную одежду, собирались перед театром Ла Монне в знак протеста против карантинных мер, принятых правительством в Брюсселе, Бельгия.19 февраля. Власти Гонконга ослабляют меры социального дистанцирования впервые с начала четвертой волны COVID-19. На фото: дезинфекция спа-центра в Гонконге.18 февраля. Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии.17 февраля. В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат.16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Локдаун в Германии продлен до 7 марта. Ограничения действуют с конца ноября 2020 года и включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, спортивных клубов и салонов красоты, бассейнов, музеев и театров, ресторанов и баров. На фото: плюшевые игрушки в закрытом ресторане в центре Франкфурта.
Хроника 09 января 2020 года – 24 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Дания Коронавирус

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