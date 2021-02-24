Экстракт спирулины оказался способен облегчить течение COVID-19

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совместные исследования израильских и исландских ученых показали, что экстракт, выделенный из водоросли спирулины, способен облегчить течение болезни при заражении COVID-19. Об этом сообщает в среду израильская газета Jerusalem Post.

Согласно данным ученых, экстракт фотосинтетически обработанной спирулины на 70% эффективен при подавлении цитокинового шторма, способного привести к летальному исходу пациента, в частности при остром воспалении легких при заражении COVID-19.

Исследование, результаты которого описаны в журнале "Морская биотехнология" (Marine Biotechnology), проводились в Израиле при использовании водорослей, выращенных в Исландии.

В работе также принимали участие ученые исландского Института МАТИС, который специализируется на биотехнологии и продовольственной безопасности.