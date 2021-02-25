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Представитель ЕС в Венесуэле объявлена персона нон грата

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Каракас объявил в среду представителя ЕС в Венесуэле Изабел Брильянте Педрозу персоной нон грата, сообщают венесуэльские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Хорхе Арреасу.

Представителю ЕС дано 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Как отмечает пресса, о планах объявить представителя ЕС в Каракасе персоной нон грата в понедельник заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро после того, как Брюссель внес в санкционные списки имена 11 венесуэльских чиновников.

"Кто они такие, чтобы угрожать? Хватит! Я решил дать представителю ЕС 72 часа на то, чтобы покинуть страну", - заявил тогда Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.

Позже позицию президента Венесуэлы поддержали парламентарии.

Евросоюз выразил сожаление в связи с решением властей Венесуэлы о выдворении главы делегации ЕС из страны, говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

"Это приведет только к дальнейшей международной изоляции Венесуэлы. Мы призываем отменить это решение. Венесуэла сможет преодолеть свой нынешний кризис только путем переговоров и диалога, которым полностью привержен ЕС, но которые это решение напрямую подрывает", - сказано в опубликованном в Брюсселе документе.

Венесуэла ЕС

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