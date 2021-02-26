Что произошло за день: пятница, 26 февраля

Взрыв в Нижнем Новгороде, события в Среднеуральском монастыре и Лубянка без памятника

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Нижнем Новгороде произошел взрыв в здании суши-бара. При взрыве пострадал мужчина, который находился в соседней стоматологической клинике. Из-под завалов достали женщину, с ожогами ее отправили в больницу. Сотрудники суши-бара предположили, что взрыв был в подвале. Они настаивают, что жилой дом по соседству не газифицирован, в баре готовили на электричестве.

- На Лубянке не будут устанавливать никакой памятник. Сергей Собянин отметил, что общественное мнение разделилось примерно пополам, но памятники должны не раскалывать, а объединять. Пока площадь останется в том виде, как она есть сейчас, голосование остановлено.

- Байден исключил признание Крыма российским. Президент США пообещал, что Вашингтон "продолжит работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за насилие и агрессию на Украине".

- Силовики вывезли несколько человек из Среднеуральского монастыря. По словам источника, последние обыски связаны с розыском ближайшего помощника бывшего схиигумена Сергия (Романова) - монаха Силуана по прозвищу Рыжий. Его настоящее имя, как выяснилось, Андрей Храмов, он дважды судим, находится в розыске за тройное убийство.

- "Аэрофлот" предложил продавать билеты на негарантированные перелеты. Как написали "Ведомости", авикомпания предлагает тариф, при котором перевозчик может менять дату, рейс и класс обслуживания в одностороннем порядке. В "Аэрофлоте" заявили, что уже отказались от этой идеи.

- Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву. Сотрудники посольства РФ в Пхеньяне возвращались на родину в условиях закрытых из-за пандемии границ. Дмитрий Песков, комментируя поездку на дрезине, отметил, что дипломатическая служба кажется симпатичной и элегантной, а на деле очень суровая и напряженная.