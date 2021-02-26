Пентагон подтвердил уничтожение истребителями США девяти объектов в Сирии

США перед авиаударом в Сирии задействовали линию связи с РФ по предотвращению конфликтов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Представитель минобороны США Джон Кирби в пятницу подтвердил, что два американских истребителя F-15 уничтожили девять объектов сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран.

"Два истребителя F-15E Strike Eagles уничтожили девять объектов, которые использовались поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии", - сказал Кирби на брифинге в пятницу.

Он отметил, что авиаудар был осуществлен на основании разведданных, полученных американскими военными, которым помогали иракские и курдские партнеры.

По информации западных СМИ, пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки в свою очередь заявила, что цели были выбраны для защиты военнослужащих США.

"Президент предпринял эти меры для защиты американского контингента. Цели были выбраны для того, чтобы сократить возможность новых нападений в ближайшие недели", - цитируют СМИ Псаки.

США перед авиаударом в Сирии задействовали линию связи с РФ

Вашингтон предупредил Москву об ударе в восточной Сирии заблаговременно через каналы по предотвращению конфликтных ситуаций между США и РФ в этой стране, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы контактировали с россиянами прямо перед ударом, используя действующий механизм по предотвращению конфликтов", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США предупредили российских военных о готовящихся ударах по Сирии за 4-5 минут. При этом он подчеркнул, что с точки зрения деконфликтинга это ничего не даёт.

"Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не даёт. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он добавил: "Это касается военной стороны дела. Но ни в коем случае нельзя ее рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.

"Операция посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал США и коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, стремясь к деэскалации общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке", - заявлял тогда официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

Телеканал "Аль-Арабийя" 22 февраля сообщил о ракетной атаке в так называемой "зеленой зоне" в Багдаде, где расположено диппредставительство США. В этом районе, по данным телеканала, взорвались по меньшей мере три реактивных снаряда.