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Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в письме Конгрессу мотивировал нанесенный ВВС США удар по сирийской территории необходимостью предотвратить новые планируемые нападения проиранских группировок на силы США и международной коалиции в Ираке.

Он отметил, что "негосударственные группы ополченцев участвовали в недавних нападениях на персонал Соединенных Штатов и коалиции в Ираке... а также занимаются постоянным планированием будущих подобных нападений".

"В ответ я дал указание предпринять эти военные действия, направленные на защиту нашего персонала и персонала наших партнеров от этих нападений и таких нападений в будущем", - подчеркнул президент.

Автор письма напоминает о "неотъемлемом праве Соединенных Штатов на самооборону, отраженном в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций", и о резолюции о военных полномочиях (закон 93-148), регламентирующей военные действия.

Байден также заявил, что "Соединенные Штаты всегда готовы принять необходимые и соразмерные меры в целях самообороны", в том числе когда "правительство государства, откуда исходит угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории негосударственными группами ополченцев, ответственными за такие нападения".

Накануне американский сенатор-демократ Тим Кейн потребовал от администрации президента пояснить законодателям причины нанесения авиаудара, привести юридические обоснования военных действий без санкции Конгресса.

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которые поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.

США Сирия Джо Байден

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