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ВВС США нанесли ракетный удар по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран, сообщило издание Politico, ссылаясь на официальный источник из числа военных.

В сообщении отмечается, что этот шаг был предпринят "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".

"Удар, который был нанесен по приказу президента Джо Байдена, был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем, сообщил военный", - пишет Politico.

Подробности не приводятся.

Телеканал Al Arabiya сообщил 22 февраля о ракетной атаке в Багдаде т. н. "зеленой зоны", где расположено диппредставительство США.

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