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Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США предупредили российских военных о готовящихся ударах по Сирии за 4-5 минут, с точки зрения деконфликтинга это ничего не дает, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не дает. Такого рода уведомления, когда удар уже наносится", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он добавил: "Это касается военной стороны дела. Но ни в коем случае нельзя ее рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель американского Минобороны.

"Операция посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал США и коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, стремясь к деэскалации общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Телеканал Al Arabiya сообщил 22 февраля о ракетной атаке в так называемой зеленой зоне в Багдаде, где расположено диппредставительство США. В этом районе, по данным телеканала, взорвались по меньшей мере три реактивных снаряда.

Сергей Лавров МИД РФ США Сирия

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