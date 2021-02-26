США ввели санкции против 76 саудовцев после доклада об убийстве Хашкаджи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил в пятницу о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Для начала Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 76 жителей Саудовской Аравии, которые, как предполагается, были причастны к угрозам в адрес диссидентов за рубежом, а также к убийству Хашкаджи, и не только", - заявил Блинкен.

По его словам, США указывают "на рост осуждения этого преступления со стороны мирового сообщества и на критику властей, которые угрожают журналистам и предполагаемым диссидентам и совершают нападения на них за пределами границ за желание этих людей воспользоваться их основными свободами".

"Президент Байден дал ясно понять, что сотрудничество (с Саудовской Аравией) должно отражать американские ценности. В этой связи мы четко заявили о необходимости положить конец экстерриториальным угрозам и нападениям Саудовской Аравии на активистов, диссидентов и журналистов. США не потерпят этого", - резюмировал глава госдепа.

Разведслужба США в пятницу опубликовала доклад, согласно которому операцию, в рамках которой был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

В документе отмечается, что "с 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца".

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.