Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

США ввели санкции против 76 саудовцев после доклада об убийстве Хашкаджи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил в пятницу о введении визовых ограничений в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Для начала Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 76 жителей Саудовской Аравии, которые, как предполагается, были причастны к угрозам в адрес диссидентов за рубежом, а также к убийству Хашкаджи, и не только", - заявил Блинкен.

По его словам, США указывают "на рост осуждения этого преступления со стороны мирового сообщества и на критику властей, которые угрожают журналистам и предполагаемым диссидентам и совершают нападения на них за пределами границ за желание этих людей воспользоваться их основными свободами".

"Президент Байден дал ясно понять, что сотрудничество (с Саудовской Аравией) должно отражать американские ценности. В этой связи мы четко заявили о необходимости положить конец экстерриториальным угрозам и нападениям Саудовской Аравии на активистов, диссидентов и журналистов. США не потерпят этого", - резюмировал глава госдепа.

Разведслужба США в пятницу опубликовала доклад, согласно которому операцию, в рамках которой был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

В документе отмечается, что "с 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца".

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

США Саудовская Аравия Джамаль Хашкаджи

Новости по теме

Новости

Разведка США заявила, что саудовский принц одобрил операцию по убийству Хашкаджи

Что произошло за день: пятница, 26 февраля

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях
Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');