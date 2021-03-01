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Три митинга ждут столицу Армении в понедельник

Три митинга ждут столицу Армении в понедельник
Фото: Айк Багдасарян/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване в понедельник.

В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс". В память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских они намерены посетить церковь, где будет отслужен поминальный молебен, после чего в 16:00 состоится шествие к памятнику Мясникяну, где произошли основные столкновения, после этого шествие направится в военный пантеон "Ераблур", где состоится мероприятие в память погибших в карабахской войне.

В 16:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность "нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть". Он также отметил, что участники митинга почтят память погибших 1 марта 2008 года.

Фигурантами уголовного дела "1 марта" являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя.

В конце февраля 2008 года Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции в ночь на 1 марта разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Между тем в декабре 2020 года Тер-Петросян призвал Пашиняна уйти в отставку.

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