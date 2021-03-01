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Совбез Армении призвал президента уволить начальника Главного штаба

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Совет безопасности Армении призвал президента республики Армена Саркисяна удовлетворить ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Совет безопасности призывает президента республики удовлетворить ходатайство премьер-министра об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС и подписать соответствующий указ", - говорится в заявлении СБ, принятом по итогам заседания под руководством Пашиняна в понедельник.

Отмечается, что Совет безопасности "строго осуждает все попытки Главного штаба вовлечься в политические процессы".

"Конституция запрещает Вооруженным силам вмешиваться в политические процессы", - подчеркнули в СБ Армении.

Между тем Гаспарян не принял участия в созванном в понедельник Пашиняном заседании Совета безопасности.

"Оник Гаспарян был проинформирован о заседании, однако не принял в нем участия", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

В заседании не принимал участия также президент Армении Армен Саркисян. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян не участвовал в заседании "из-за проблем со здоровьем".

Ранее в субботу стало известно, что Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Гаспаряна.

Армения Никол Пашинян

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