Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Единственная картина, которую британский лидер Уинстон Черчилль написал во время Второй мировой войны, была продана 1 марта на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные для этого художника $11,5 млн (8,282 млн фунтов), сообщает CNN. До торгов работа принадлежала семье актрисы Анджелины Джоли.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

Это пейзаж 1943 года "Минарет мечети Кутубия", на котором изображен закат в Марракеше, один из излюбленных сюжетов Черчилля. Эстимейт полотна составил $2-$3,4 млн (£1,5-2,5 млн). Предыдущий рекорд для картины кисти Черчилля на торгах был установлен в 2014 году в доме Sotheby's - $2,7 млн (1,7 млн фунтов).

Черчилль впервые побывал в Марокко в 1935 году и влюбился в характерный для этих широт свет, объяснил CNN руководитель отдела британского искусства в Christie's Ник Орчард. По словам эксперта, Черчилль понимал, что написанные там виды будут среди его лучших работ.

"Минарет мечети Аль-Кутубия" Черчилль написал после встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. Тогда он уговорил президента США Франклина Рузвельта встретиться в Марракеше и полюбоваться вместе с ним на закат. Пейзаж Черчилль написал на следующий день после отъезда президента.

После Касабланкской конференции Черчилль, Рузвельт и генерал Де Голль заявили, что требуют безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии.

Впоследствии Черчилль подарил картину Рузвельту. В 60-х годах сын Рузвельта продал пейзаж некоему кинематографисту, как рассказывал CNN арт-дилер Билл Рау. В какой-то момент картина перешла в собственность семьи в Новом Орлеане, где больше 50 лет хранилась в шкафу, пока кто-то из совладельцев не вышел на галерею Рау.

В 2011 году картину у Рау выкупил актер Брэд Питт и подарил Анджелине Джоли, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к торгам. Питт и Джоли развелись в 2016 году после двух лет брака.