Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:03Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Единственная картина, которую британский лидер Уинстон Черчилль написал во время Второй мировой войны, была продана 1 марта на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные для этого художника $11,5 млн (8,282 млн фунтов), сообщает CNN. До торгов работа принадлежала семье актрисы Анджелины Джоли.

Это пейзаж 1943 года "Минарет мечети Кутубия", на котором изображен закат в Марракеше, один из излюбленных сюжетов Черчилля. Эстимейт полотна составил $2-$3,4 млн (£1,5-2,5 млн). Предыдущий рекорд для картины кисти Черчилля на торгах был установлен в 2014 году в доме Sotheby's - $2,7 млн (1,7 млн фунтов).

Черчилль впервые побывал в Марокко в 1935 году и влюбился в характерный для этих широт свет, объяснил CNN руководитель отдела британского искусства в Christie's Ник Орчард. По словам эксперта, Черчилль понимал, что написанные там виды будут среди его лучших работ.

"Минарет мечети Аль-Кутубия" Черчилль написал после встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. Тогда он уговорил президента США Франклина Рузвельта встретиться в Марракеше и полюбоваться вместе с ним на закат. Пейзаж Черчилль написал на следующий день после отъезда президента.

После Касабланкской конференции Черчилль, Рузвельт и генерал Де Голль заявили, что требуют безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии.

Впоследствии Черчилль подарил картину Рузвельту. В 60-х годах сын Рузвельта продал пейзаж некоему кинематографисту, как рассказывал CNN арт-дилер Билл Рау. В какой-то момент картина перешла в собственность семьи в Новом Орлеане, где больше 50 лет хранилась в шкафу, пока кто-то из совладельцев не вышел на галерею Рау.

В 2011 году картину у Рау выкупил актер Брэд Питт и подарил Анджелине Джоли, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к торгам. Питт и Джоли развелись в 2016 году после двух лет брака.

Анджелина Джоли Брэд Питт Уинстон Черчилль Франклин Рузвельт Марракеш Марокко Касабланка Билл Рау США Великобритания

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта

Запуск ракеты SpaceX с интернет-спутниками перенесли из-за непогоды

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Германия проведет переговоры с США по поводу "Северного потока 2"

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter
Пандемия коронавируса

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Навальный попал в больницу

СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Пашинян допустил возможность внеочередных парламентских выборов

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');