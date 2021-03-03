Минторг США ввел ограничения против организаций из РФ, ФРГ и Швейцарии

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство торговли США перечислило 14 организаций из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых вводятся экспортные ограничения.

Согласно опубликованному в федеральном реестре США списку, под санкции попадают десять компаний и структур из России: 27-й научный центр Министерства обороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертех инструментс", "РАУ ФАРМ" и "Регионснаб", группа компаний "Фармконтракт".

Также в "черный список" Минторга США попали три немецких компании - Chimconnect Gmbh, Chimconnect Gmbh и Riol-Chemie и одна компания из Швейцарии - Chimconnect AG.

Министерство поясняет, что вводит требование о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ряда товаров фигурантам этого списка. Список Минторга США значится в документах, подготовленных к публикации в федеральном реестре 3 марта.

Ранее американское министерство сообщило в пресс-релизе, что вводит такие меры "в ответ на деятельность, связанную с химоружием и с распространением (опасных веществ - ИФ)".