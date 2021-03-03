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Обстреляна военная база коалиционных сил в Ираке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Несколько реактивных снарядов выпущены в среду по базе ВВС "Айн-Асад" на западе Ирака, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские СМИ.

Телеканал напоминает, что на этой базе дислоцированы коалиционные силы под руководством США.

Пусковая установка обнаружена в населенном пункте аль-Багдади, который расположен в непосредственной близости от базы. О пострадавших и об ущербе не сообщается.

Впервые американские силы использовали базу ВВС "Айн-Асад", расположенную в иракской провинции Анбар, после вторжения в 2003 году. Позже на ней разместились американские подразделения, которые противодействовали боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и Сирии.

Ирак

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