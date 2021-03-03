Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 749 889+307 243

В Нидерландах произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах утром в среду произошел взрыв рядом с центром по тестированию на COVID-19 в городе Бовенкарспел (провинция Северная Голландия). В полиции считают, что это было преднамеренное преступление против медицинской организации, сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов.

Взрыв произошел около 6:55 утра по местному времени. Самодельное взрывное устройство, вмонтированное в металлическую трубу, сдетонировало на улице рядом со зданием центра. В момент взрыва в здании был охранник.

Никто не пострадал. В здании выбило стекла в пяти окнах. Очевидцы говорят, что взрыв был очень громким.

Место взрыва оцеплено, как предположили в полиции, на несколько часов. На место были вызваны саперы.

RTL напоминает, что 23 января в городе Урк был совершен поджог такого же центра по тестированию на коронавирус. Учреждение сгорело. По подозрению в поджоге были задержаны молодые люди в возрасте 16 и 20 лет.

Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды коронавирус МВД Бовенкарспел

Новости по теме

Новости

Японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне

Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Microsoft сообщила о взломе Exchange Server китайскими хакерами

Полиция Капитолия усилит меры безопасности из-за тревожных разведданных

Полиция Капитолия усилит меры безопасности из-за тревожных разведданных

Законодатели США вновь заинтересовались финансовой отчетностью Трампа

Минторг США ввел ограничения против организаций из РФ, ФРГ и Швейцарии

Минторг США ввел ограничения против организаций из РФ, ФРГ и Швейцарии

Россия подтвердила, что не покупает оружие у США

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции США

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции США

Саркози заявил о нарушениях при расследовании его дела

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');