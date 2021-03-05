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Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал

Глава YouTube пообещала вернуть Трампу его канал
Сьюзан Войчицки (архивное фото)
Фото: Taylor Hill / Stringer via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что вернет бывшему президенту США Дональду Трампу его канал, когда сочтет, что риск беспорядков в стране снизился.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", – приводит ее слова издание Politico.

YouTube, равно как Twitter и другие подобные американские интернет-платформы заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.

Это решение вызвало споры в обществе, СМИ и мире политики, причем – не только в США. Даже некоторые критики Трампа признавали, что ситуация, когда частная компания, по сути, сама решает, кому предоставлять слово, а кого – лишает возможности выражать мнение, – не совсем здоровая. Сам Трамп еще до серии блокировок в соцсетях неоднократно указывал на то, что их деятельность в США никем и ничем практически не регулируется.

YouTube Дональд Трамп Сьюзан Войчицки

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