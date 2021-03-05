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США предложили $5 млн за информацию о киргизском криминальном авторитете

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США увеличивает вознаграждение за информацию, которая позволит арестовать криминального авторитета из Киргизии Камчибека Кольбаева.

"Сегодня Госдепартамент США объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева и/или за информацию, которая поможет нарушить финансовые потоки преступной организации Кольбаева", - сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Ранее вознаграждение за информацию по Кольбаеву составляло $1 млн.

Госдепартамент уточняет, что в 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего босса в криминальной группе и убийство еще двух человек. За эти преступления он был приговорен к 25 годам, но, отсидев шесть лет, сбежал из тюрьмы.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в "черный список" имена 10 криминальных "авторитетов" из стран бывшего СССР, в числе которых был и Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из "черного списка" на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.

Кольбаев был задержан 22 октября 2020 года в Бишкеке.

24 февраля Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей Кольбаева до 22 марта.

2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде.

США Киргизия Камчибек Кольбаев

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