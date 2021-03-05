Марка Jeep готова отказаться от названия Cherokee

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Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская автомобильная марка Jeep готова отказаться от использования названия Cherokee после недавней критики со стороны вождя племени индейцев чероки.

Генеральный директор транснациональной автомобильной корпорации Stellantis Карлос Таварес заявил, что компания обсуждает этот вопрос с народом чероки. У Jeep есть две модели - компактный спортивный автомобиль Cherokee и более крупный Grand Cherokee, которые компания продаёт в США и других странах.

"Мы готовы пойти на любой шаг, мы готовы решить эту проблему с соответствующими людьми и без посредников. Пока я не знаю, кроется ли в этом серьёзная проблема. Но если она существует, то, разумеется, мы ее решим", - заявил Таварес, добавив, что лично он в переговорах не участвовал.

Вождь чероки Чак Хоскин-младший недавно заявил, что хотел бы, чтобы марка перестала использовать название его племени на своих внедорожниках. По его словам, у компании, возможно, благие намерения на этот счёт, но "нам не делает чести то, что название нашего племени наклеено на дверцу автомобиля". Чероки - крупнейшее индейское племя в США, насчитывающее около 370 тыс. коренных жителей Америки. Jeep продала миллионы автомобилей с названием Cherokee за все время существования.

Споры по поводу использования названия Cherokee - одна из нескольких проблем, с которыми столкнулся Таварес, возглавивший Stellantis. Корпорация была образована ранее в этом году в результате слияния итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles NV и французской автомобилестроительной компании Groupe PSA.

Внедорожники Cherokee и Grand Cherokee - одни из самых продаваемых автомобилей компании в США, на их долю приходится 43% от всех продаж Jeep на крупнейшем для марки рынке, согласно данным Jeep. В конце этого года Stellantis приступит к модернизации Grand Cherokee. Jeep, как и другие бренды - Ram в США и Peugeot в Европе, приносит корпорации прибыль.