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Основателя компании McAfee обвинили в США в мошенничестве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Основателя компании McAfee Джона Макафи и исполнительного советника криптовалютного направления Джимми Гейла Уотсона-младшего обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минюста США.

Согласно обвинению, фигуранты с помощью мошеннических схем получили от инвесторов более $13 млн. В частности, в рамках одной из таких схем Макафи, Уотсон и их соучастники приобрели альткоины, после чего через официальный аккаунт в твиттере сообщили инвесторам о выгоде покупки этой криптовалюты. Позднее, в момент скачка цен они продали альткоины, что принесло им более $2 млн.

Вторая схема предполагала рекламу первичного размещения токенов (ICO) стартапов в твиттере за вознаграждение от этих компаний, инвесторов об этом в известность не ставили. Предполагается, что на этом Макафи и другие участники заработали более $11 млн.

Минюст США заявил, что Уотсона уже взяли под стражу в Техасе.

Как сообщалось, 3 октября 2020 года 75-летний Макафи был задержан в аэропорту Барселоны по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США в период с 2014 по 2018 год. Он ожидает экстрадиции.

McAfee Джон Макафи

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