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Экс-помощник президента Абхазии отказался от пищи и воды, по словам адвоката

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший помощник президента Абхазии экс-командир донецкого ополчения Ахра Авидзба, задержанный правоохранительными органами Абхазии отказался от пищи и воды, сообщила родственникам и его сторонникам, собравшимся у здания Службы Госбезопасности, адвокат Инга Габилая.

Авидзба, заявивший 4 марта о создании своего политического движения "Новые люди", был задержан в Сухуме правоохранительными органами республики в этот же день.

"Он отказался полностью от приема пищи и воды. Он сказал, что не будет ни есть, ни пить, или его отпускают, либо его вынесут... Он просил передать, что требует свободы", - сообщила она.

Вместе с Авидзба были задержаны еще пять человек его охраны. По сообщению пресс-службы МВД республики, они не являются гражданами Абхазии. Во время обыска, проведенного в его доме, были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

По словам адвоката, против Авидзба возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает срок от двух до шести лет лишения свободы.

"Завтра, скорее всего, мне передадут судебно-контрольные материалы, подтверждающие причастность Ахры к данному инкриминируемому преступлению и, по предварительной информации, скорее всего, будут выходить с ходатайством о его заключении под стражу", -добавила Габилая.

5 марта в МВД Абхазии сообщили о задержании бывшего помощника президента республики по международным делам Ахры Авидзбы, который ранее воевал в Донбассе, а 2 марта участвовал в акции протеста оппозиции у парламента в Сухуме.

"В селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Ахры Авидзбы, 1986 года рождения, сотрудники правоохранительных органов обнаружили ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия, пистолеты, спецснаряжение и радиопередающие устройства, патроны различного калибра и образца", - сообщает в пятницу пресс-служба МВД Абхазии.

Помимо Авидзбы, в этом же доме задержаны пять человек, не являющиеся гражданами Абхазии, сообщили в МВД. Их личности устанавливаются.

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