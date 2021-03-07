Дамаск и Бейрут обсудили возвращение сирийских беженцев на родину

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и ливанский министр по общественным делам Рамзи Машрифия обсудили в Дамаске проблему возвращения сирийских беженцев на родину, передают сирийские официальные СМИ.

"Сирия выступает за возвращение всех сирийских граждан на родину, создает условия для их безопасного возвращения, стремится предоставить им достойные условия жизни", - заявил Микдад.

Он добавил, что Запад, по мнению Дамаска, часто политизирует вопрос беженцев, распространяет дезинформацию по этой теме.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта почти 4 млн сирийцев получили убежище в соседних странах. В частности, более 1 млн сирийских беженцев зарегистрированы в Ливане, который считается близким союзником Дамаска.