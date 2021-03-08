Британские школьники вернутся к очному обучению после COVID-ограничений

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Очное обучение в средних школах Великобритании возобновляется с понедельника в полном объеме, сообщает BBC.

Частично школы открылись в январе, однако учащиеся младших до сих пор были вынуждены находиться на дистанционном обучении.

Решение о полном возобновлении очного обучения связано с активной вакцинацией от COVID-19, благодаря чему стало возможным снять некоторые ограничения, в том числе и оказаться от дистанционного обучения.

Согласно статистическим данным, к настоящему моменту как минимум первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 23 млн человек в Великобритании, что значительно снизило нагрузку на больницы.

Ожидается, что к концу марта британские власти ослабят ограничения, связанные с социальным дистанцированием.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано более 4,2 млн заражений, 124,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, 3,2 млн переболели и успешно выздоровели.