Британские школьники вернутся к очному обучению после COVID-ограничений
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Очное обучение в средних школах Великобритании возобновляется с понедельника в полном объеме, сообщает BBC.
Частично школы открылись в январе, однако учащиеся младших до сих пор были вынуждены находиться на дистанционном обучении.
Решение о полном возобновлении очного обучения связано с активной вакцинацией от COVID-19, благодаря чему стало возможным снять некоторые ограничения, в том числе и оказаться от дистанционного обучения.
Согласно статистическим данным, к настоящему моменту как минимум первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 23 млн человек в Великобритании, что значительно снизило нагрузку на больницы.
Ожидается, что к концу марта британские власти ослабят ограничения, связанные с социальным дистанцированием.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано более 4,2 млн заражений, 124,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, 3,2 млн переболели и успешно выздоровели.