В Великобритании прививку от COVID-19 сделали 40% взрослого населения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прививку от коронавируса COVID-19 сделали 40% взрослых жителей Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Хэнкок добавил, что согласно планам правительства, к концу июля 2021 года первую прививку от COVID-19 при желании смогут сделать все взрослые британцы.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 4,1 млн человек, более 121 тыс. умерли.