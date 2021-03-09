Исполнитель "Голый Ковбой" арестован на байк-фестивале во Флориде

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Музыкальный исполнитель с Таймс-сквер, известный как Голый Ковбой, был арестован по обвинению в мелком правонарушении за сопротивление аресту без применения насилия и обвинен в попрошайничестве во время работы на байк-неделе в Дейтона-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Associated Press.

Судебные записи показывают, что 51-летний Роберт Берк, известный своими выступлениями на Таймс-сквер в одних трусах, сапогах и ковбойской шляпе, был арестован в субботу во время выступления на ежегодном мероприятии на атлантическом побережье Флориды.

Офицеры полиции увидели, как люди засовывают долларовые купюры в гитару Берка после фотографирования, и попросили его прекратить попрошайничать. Берк, согласно отчету, отказался следовать указаниям полиции. В результате завязалась потасовка, в ходе которой гитара Ковбоя сломалась.

Берк был освобожден из тюрьмы в воскресенье утром после первого слушания, об этом свидетельствуют записи окружного суда Волусии. Адвокат Бэрка из Вудсайда, штат Нью-Йорк, в судебных протоколах не значился.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как полицейский пытается затащить в патрульную машину закованного в наручники Берка, чья гитара все еще висела на ремне вокруг шеи.

Голый Ковбой - уличный исполнитель с Таймс-сквер. В 2000 году Берк зарегистрировал товарный знак "Голый ковбой" и начал выступать на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Хотя основное место выступлений - площадь в центральной части Манхэттена, он регулярно гастролирует по всей стране, выступая в том числе в родном штате Огайо. Кроме того, музыкант записал два альбома.