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В ЕС заявили, что Германия чаще других сталкивается с российской дезинформацией

В ЕС заявили, что Германия чаще других сталкивается с российской дезинформацией
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Германия больше, чем другие страны ЕС, сталкивается с систематической дезинформацией со стороны России на разных уровнях, говорится в докладе Европейской службы внешних связей, распространенном во вторник.

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"Ни одно другое государство-член ЕС не подвергается более сильным атакам посредством дезинформации, чем Германия. С момента запуска в конце 2015 года база данных по дезинформации "ЕС vs дезинформация" собрала более 700 случаев, направленных против Германии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что против Франции было выявлено более 300 случаев, против Италии - более 170, против Испании - более 40 случаев. "В то же время Германию описывают как страну, поддерживающую диалог и сотрудничество с Россией", - подчеркивается в докладе.

Его авторы считают, что дезинформация в ЕС применяется, чтобы "посеять противоречия и разлад, а также дать РФ возможность для маневра" на внешнеполитической арене.

Германия Россия

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