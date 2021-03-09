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Немецкий регулятор затруднился назвать срок выдачи разрешения на стройку "Северного потока 2"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В немецком Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии (BSH) затрудняются сказать, сколько времени потребуется на выдачу разрешения строительства газопровода "Северный поток 2".

"Я ничего не могу сказать вам по срокам. Сколько времени займет процесс принятия решения - я не знаю", - сказала "Интерфаксу" во вторник представитель ведомства.

Во второй половине января стало известно, что природоохранные организации Германии Nabu и DUH опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH). Разрешение было выдано на строительство с сентября по май, на время рассмотрения опротестования оно не имеет силы.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Германия Северный поток 2

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